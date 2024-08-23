Çiğli Belediyesi, Küçük Çiğli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım işlemlerini yerinde izleyen Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Yıkımın ardından alanda yol ve park düzenlemesi yaparak mahallemizin çehresini değiştireceğiz" dedi.

Eski pazar yerinde kaçak yapı imhası

Küçük Çiğli Mahallesi 8714/3 sokakta, eski pazar yerine kaçak olarak inşa edilen idari bina, kafeterya ve oturma alanları bulunan metruk yapılar için Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yıkım çalışmaları başlatıldı. Başkan Yıldız, yıkım sürecini ekiplerle birlikte takip etti ve kent ihtiyaçlarına yönelik kentsel düzenlemelerin yapılacağını belirtti.

Yeni sosyal alanlar ve ulaşım iyileştirmeleri

Yıkım çalışmalarının ardından bölgede yeni bir araç yolu açılacak ve 8714/3 sokak Anadolu Caddesi’ne bağlanacak. Ayrıca, mahalle sakinlerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yürüyüş ve oyun alanlarının bulunduğu bir çocuk parkı yapılacak.

Çiğli'nin çehresi değişecek

Başkan Yıldız, “26 mahallemizin her birinin ihtiyacıyla özveriyle ilgileniyoruz. Küçük Çiğli Mahallesi’ndeki kaçak yapıların yıkımını tamamladık. Toplum sağlığı açısından kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yıkımın ardından alternatif yol çalışmasıyla 8714/3 sokağı Anadolu Caddesi ile bağlanacak ve bölgede sosyal donatı alanları oluşturacağız. Çiğli'nin çehresini yeşil ve sosyal alanlarla değiştireceğiz” şeklinde konuştu.