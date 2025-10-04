Bayraklı Belediyesi’nin 2026 yılı bütçesi 4 milyar 500 milyon TL olarak belirlendi. Bayraklı Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ikinci toplantısında görüşülen bütçe oy çokluğuyla kabul edilirken, mecliste “sembolik” tartışmaları yaşandı.

İmar planı krizi damga vurdu

Toplantının başında Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Halk Konut’un taşeron firması tarafından yapılan inşaat hataları gündeme geldi. İmar Komisyonu’nun ikinci kez reddettiği uygulama imar planı, tartışmaların ardından oy birliğiyle reddedildi. Karar sonrası yaklaşık 30 ailenin konutlarına kavuşabilmesi için mahkeme sürecinin bekleneceği belirtildi.

2026 bütçesi oy çokluğuyla geçti

Gündemin devamında Bayraklı Belediyesi’nin 2026 yılı performans raporu ve 2026–2028 bütçe planı görüşüldü. Bütçe raporunu Mehmet Toptaş okurken, AK Parti Meclis Üyesi Soner Akbulut projelerle ilgili eleştirilerde bulundu. Akbulut, evlenecek gençlere verilecek bin TL desteği “sembolik” olarak nitelendirdi.

Başkan İrfan Önal ise, “Henüz gerçekleşmedi. Usul yönünden böyle yazıyoruz. Tıpkı Halkapınar–Otogar Metro Projesi’ne 3 bin TL ayrılması gibi” dedi.

“Bütçe sembolik” tartışmaları

AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir de bütçeyi eleştirerek, “Bayraklı Belediyesi’nin bütçesi de performansı da sembolik. 2019’dan bu yana vaatlerin gerçekleşmesini bekliyoruz. Cumhur İttifakı olarak bütçe ve performans raporuna ret veriyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Fatih Yücesan ise, “Belediyeler kaynak yaratmakta zorlanıyor. Enflasyon maliyetleri artırıyor, İller Bankası gelirleri sabit kalıyor. Buna rağmen halktan yana bütçe hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Önal: “Her kuruşun hesabını veririz”

Başkan İrfan Önal, eleştiriler üzerine yaptığı açıklamada ekonomik krize dikkat çekti:

“Belediye bütçesinin ev bütçesinden farkı yok. Vatandaş nasıl enflasyon karşısında eziliyorsa biz de aynı şekilde etkileniyoruz. Eksiklerimize rağmen her kuruşun hesabını verecek noktadayız. Bütçemiz Bayraklımıza hayırlı olsun.”