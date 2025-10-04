Buca Belediye Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı’nda sürpriz bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski İl Başkan Yardımcısı ve mevcut Meclis Üyesi İsmail Yüzer, partisinden istifa edeceğini açıkladı.
“Partisiz olarak önerge vereceğim”
Mecliste önergelerin görüşüldüğü sırada söz alan İsmail Yüzer, “Partililik bilinci ile soru önergemi vermiyorum. Pazartesi günü istifa ettikten sonra soru önergemi vereceğim. Partisiz olarak soru önergemi vereceğim” ifadelerini kullandı.
Yeni bir partiye geçecek mi?
Yüzer’in istifa kararının ardından başka bir siyasi partiye katılıp katılmayacağı merak konusu oldu. Şimdilik bağımsız olarak mecliste görevine devam etmesi bekleniyor.
