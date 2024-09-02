Güzelbahçe Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısında, 6 Şubat depreminde büyük zarar gören Adıyaman Belediyesi ile Malatya'nın Arguvan ve Yazıhan Belediyeleriyle kardeş şehir olma kararı aldı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, meclis üyeleri ve vatandaşlara yaptığı açıklamada, bu iş birliğinin sosyal, kültürel ve belediyecilik alanlarında önemli faydalar sağlayacağını vurguladı.

“Yaraları birlikte saracağız”

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Adıyaman, Arguvan ve Yazıhan ile kurulacak kardeş şehir ilişkilerinin önemine değindi. Günay, “6 Şubat depreminde Adıyaman ilimiz büyük zarar gördü. Malatya da depremden etkilenen diğer illerimizden biri. Bu zor süreçte Adıyaman, Arguvan ve Yazıhan Belediyeleri ile kardeş şehir olma kararı aldık. Bu karar, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlarımızı güçlendirecek bir köprü vazifesi görecektir” dedi.

Ortak projeler ve iş birliği fırsatları

Başkan Günay, kardeş şehir ilişkilerinin, şehirlerin kültürel zenginliklerini, tarihi miraslarını ve toplumsal değerlerini paylaşma fırsatı sunduğunu belirterek, “Kardeş şehirlerimizle kuracağımız bu güçlü bağ, şehirlerimizin her alanda daha da gelişmesine, halklarımız arasındaki bağların daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Özellikle Adıyaman ve Malatya bölgelerinin deprem sonrası toparlanma sürecinde olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu kardeşlik bağının manevi anlamı daha da artmaktadır. Birlik ve beraberlik ruhu içinde, kardeşlerimize destek olmanın, onlarla el ele vererek güzel yarınlara yürümenin tam zamanıdır” şeklinde konuştu.

Dayanışma ve yardımlaşma vurgusu

Güzelbahçe Belediyesi’nin bu girişimi, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Adıyaman ve Malatya ilçelerine manevi bir destek sağlarken, aynı zamanda belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını da teşvik edecek. Günay, bu kardeşlik ilişkisinin dostluk ve işbirliği anlayışını güçlendireceğini ve bu yönde çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Günay, sözlerini, “Bu adım, yalnızca bugün değil, gelecekte de şehirlerimize büyük katkılar sağlayacaktır. Kardeş şehir ilişkilerimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek tamamladı.