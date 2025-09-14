CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı Kongresi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor. Kongrede mevcut başkan Münir Demir ve Cevat Eren Arslan aday olarak yarışıyor. Divan Başkanlığını İzmir Milletvekili Ednan Arslan üstlenirken, kongrede birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Kongre başladı, adaylar poz verdi

Delege çoğunluğunun sağlanmasının ardından kongre programı başlarken, adaylar birbirlerine birlik mesajı verdi. Mevcut başkan Münir Demir Mavi Liste, Cevat Eren Arslan ise Kırmızı Liste ile yarışacak. Adaylık başvuruları kesinleşince oylama süreci başlayacak.

Münir Demir, salona erken gelerek destekçileriyle selamlaştı. Cevat Eren Arslan’ın gelmesinin ardından iki aday kol kola girerek birlik pozu verdi.

Divan Başkanı Ednan Arslan’dan mesaj

İzmir Milletvekili Ednan Arslan, kongrede yaptığı konuşmada AKP iktidarına eleştiriler yöneltti ve şunları söyledi:

“Bayraklı, Atatürk sevdalıları ve CHP’nin kalesidir. Bizim bir tek örgütümüz var, Mustafa Kemal’in askerleri. Birlikte hareket ederek iktidara yürümeliyiz.”

Arslan, kongrede iki adayın yarışmasını normal karşılayarak, birlik mesajını vurguladı:

“Genç kardeşim Cevat ile Münir kardeşim birbirine sarıldı, düşmanı çatlattılar. İlk seçimde iktidar bizimdir.”

Belediye Başkanı İrfan Önal’dan açıklama

CHP Bayraklı Belediye Başkanı Önal, kongrede partililere seslenerek, adil yargı ve şeffaflık vurgusu yaptı:

“CHP kendi içinde ayrışmadıkça yerelden oy artırmaya devam eder. İlk seçimde iktidar olacağız. CHP ve Cumhuriyet’in mirasçıları biziz.”

Önal, belediye yönetimindeki zorluklara ve AKP’nin eleştirilerine karşı partililere moral verdi.

Adayların konuşmaları

Kongrede adaylık başvurularının kesinleşmesi sonrası söz alan Cevat Eren Arslan, partililere şunları söyledi:

“Tam bağımsız Türkiye için devrimci ateşle yola çıkanların kurduğu CHP’nin fedakar örgütünü selamlıyorum. Barışçıl bir kongre diliyorum. AKP’nin yarattığı toplumsal çürüme karşısında partimiz dimdik duracak.”

Mevcut başkan Münir Demir’in konuşmaları da kongrede birlik ve dayanışmayı öne çıkardı.