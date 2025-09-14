CHP Bornova 31. Olağan Kongresi’nde konuşan eski Genel Sekreter ve eski İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, partililere birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Sındır, iktidar korkusunun zulmü beraberinde getirdiğini vurgulayarak, “Bu zulme karşı omuz omuza mücadele edeceğiz” dedi.

Kongrede birlik çağrısı

Sındır, kongredeki konuşmasında, CHP’ye yönelik baskılara dikkat çekti:

“Bugün Ankara’da miting var, Türkiye’nin dört bir yanından arkadaşlarımız orada olacak. Ancak ilçemizde de kongremiz var. CHP üzerinde büyük oyunlar dönüyor.”

Sındır, belediye başkanlarının ve partililerin tutuklanmasına işaret ederek, zor günlerden geçildiğini belirtti:

“Henüz hakkında iddianame hazırlanmadan tutuklamalar, gözaltılar… Cumhuriyetimizin tehdit altında olduğunu sölerken, yegâne ayakta kalacak olan CHP’dir.”

Korkuya karşı dayanışma

Parti içindeki baskılara rağmen üyeleri cesarete davet eden Sındır, şu ifadeleri kullandı:

“Korku, zulmün sonucudur. Bir korku var ki, iktidar elinden gidebilir korkusu zulmü beraberinde getiriyor. Bizler korkusuzca birlik ve dayanışma içerisinde bu zulme karşı omuz omuza mücadele edeceğiz.”

Kurultay davası öncesi mesaj

Sındır, yarın görülecek kurultay davasına da değinerek, CHP’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kalıcı olduğunu vurguladı:

“Ne olursa olsun CHP ilelebet yaşayacak ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.”