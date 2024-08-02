Bayraklı Belediyesi'nin Ağustos ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı İrfan Önal'ın yönetiminde gerçekleştirildi. Birimlerden gelen önergelerin büyük bölümü ilgili komisyonlara gönderilirken, bazıları oybirliğiyle, bazıları da oy çokluğuyla komisyonlardan geldiği gibi kabul edildi. Başkan Önal, geçtiğimiz haftalarda teknik bir heyetle birlikte yaptığı İstanbul ziyaretiyle ilgili olarak Meclis üyelerini bilgilendirdi.

AK Partili Meclis üyesi Latif Aydemir, Belediye Başkanı İrfan Önal'a, "Geçtiğimiz haftalarda İstanbul ziyaretiniz oldu. Bu ziyaretiniz amacı ve sonuçlarıyla ilgili Meclis'e bilgi vermenizi istiyoruz" dedi.

Başkan Önal da ziyaret hakkında meclise şu bilgileri verdi:

‘Bayraklı’ya uyarlanacak’

"İstanbul'da kentsel dönüşüm anlamında halen yapımı devam eden çalışmaları ve geçmişte yapılanları yerinde görmek istedik. Çok faydalı bir ziyaret oldu. KİPTAŞ yetkilileriyle görüştük, kendilerinden ayrıntılı çok kıymetli bilgiler aldık. Şişli Belediyesi'nin teknik kadrolarıyla yine kentsel dönüşümle ilgili toplantılar yaptık, sunumları dinledik. Daha sonra Avcılar Belediyesi'nin kentsel dönüşümde izlediği yolu öğrendik. Son olarak da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile biraraya geldik. Ekrem Başkanımız ve diğer belediyelerdeki arkadaşlar, KİPTAŞ yetkilileri, bize her konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Bayraklı Belediyesi olarak planlama süreci yaşadığımızı ifade ettik. İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarında bir başarı elde edilmiş ve o başarılı modellemelerin Bayraklı'ya uyarlanması konusunda işbirliği halinde olacağız."