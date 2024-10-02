Bayraklı Belediyesi’nin Ekim Ayı Meclis toplantısı Başkan İrfan Önal’ın yönetiminde gerçekleşti. Toplantıya, öğrencilerin yurt sorunu ve kadın sığınma eviyle ilgili gündem maddeleri damga vurdu. AK Partili Meclis Üyesi Emre Demir’in sert sorularına Başkan Önal’ın verdiği cevaplar mecliste gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

"Kadınların dışarı atıldığı iddiası tamamen iftira"

AK Parti Meclis Üyesi Emre Demir, Nene Hatun Kız Öğrenci Yurdu’nun kapatıldığını iddia ederek, “Yurdu kapattınız, öğrencilere çözüm sunmadınız, sadece video paylaştınız. Kadın sığınma evinin kapatıldığında memurların kadınları dışarı çıkardığı doğru mu?” diye sordu.

Başkan İrfan Önal, Demir’in iddialarına yanıt vererek, "Yurt için performans analizi yapıldı, sonuçları bekliyoruz. Kapatmadık, yakında açacağız. Kadın sığınma evinin kapatıldığı ve kadınların dışarı atıldığı iddiası ise tamamen iftiradır. Bu iftiralara alet olmak, AK Parti’nin grup başkanvekiline yakışmaz" dedi.

"Ulan" Tartışması Salonu Karıştırdı

CHP’li Haydar Özkan’ın “Ulan” ifadesini kullanması üzerine MHP’li Meclis Üyesi Şahin, “Terbiyesiz, ahlaksız” diyerek tepki gösterdi. Bu tartışma üzerine Cumhur İttifakı üyeleri meclis salonunu terk etti.