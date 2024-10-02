Karabağlar Belediyesi Ekim ayı olağan meclisinin birinci oturumu yoğun katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya, Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yönetiminde AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu ile Başkan Kınay arasında yaşanan "stratejik plan" tartışmaları damga vurdu. Özellikle stratejik planın görüşülmesi sırasında karşılıklı eleştiriler gündemi belirledi.

Öneriler oy birliğiyle kabul edildi

Karabağlar Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumunda, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne Refik Karakaya ve Tesisler Müdürlüğü'ne Mehmet Fatih Ürünveren’in atanması duyuruldu. Başkan Helil Kınay, her iki isme başarılar dileyerek, "Karabağlar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Sunulan önerilerin tamamı oy birliğiyle kabul edilip komisyonlara havale edildi. Öne çıkan öneriler arasında dijital bağımlılıkla mücadele, gece kreşi uygulaması, spor kulüplerine nakdi yardım ve 2025-2029 Stratejik Planı yer aldı.

Stratejik Plan tartışması

AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, stratejik planla ilgili değerlendirmesini dile getirerek, planın 462 sayfalık bir kitapçık halinde sunulduğunu ve yeterli inceleme süresi verilmediğini belirtti. "Meclise ara verelim ve Plan ve Bütçe Komisyonu kararını versin. Perşembe günü alacağımız karar bugünden farksız olmayacaktır" şeklinde öneride bulunan Eroğlu, stratejik planın detaylı incelenmesi gerektiğini vurguladı.

"Tüm hususlar paylaşıldı"

Eroğlu’nun önerisine karşılık Başkan Kınay, stratejik planın 3 aylık kapsamlı bir çalışma sonucu oluşturulduğunu ve tüm meclis üyeleriyle paylaşıldığını ifade etti. Kınay, "Meclise ara vermek yerine, planın Perşembe günü ikinci oturumda değerlendirilmesi daha uygundur" diyerek, çalışmanın demokratik bir katılım süreciyle hazırlandığını belirtti.

Sert eleştiriler

Eroğlu, Başkan Kınay’a "Bu halkımıza ve meclis üyelerine saygısızlıktır" diyerek sert çıktı. Kınay ise "Asıl saygısızlık, meclise ara verip bugünkü oturumda değerlendirme yapmaktır" diyerek Eroğlu'na yanıt verdi. Karabağlar Belediye Başkanı, stratejik planın hazırlık aşamasında da meclis üyeleriyle paylaşıldığını ve Eroğlu'nun demagoji yaptığını iddia etti. Kınay, "Her şey program kapsamındadır. Yalan söylemeye gerek yok" ifadeleriyle tartışmayı sonlandırdı.