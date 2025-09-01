Atatürk Anıtı’na çelenk sunumlarının ardından akşam saatlerinde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda “All-Star Moneyball” Basketbol Şöleni düzenlendi. Gençliğin enerjisi ve sporun birleştirici gücüyle gerçekleşen etkinlikte, miniklerden veteranlara kadar farklı yaş gruplarından basketbolcular sahne aldı. Kıyasıya geçen maçlar, smaç yarışması ve final maçı büyük heyecana sahne oldu. Şölene renk katan bir diğer etkinlik ise Anıl Piyancı ve Grozaonfire’ın Hip-Hop konseri oldu. Müzikle sporun bir araya geldiği bu organizasyon, izleyicilerden büyük beğeni kazandı.



FUARDA BAYRAKLI FARKI

Öte yandan, Zafer bayramı, Bayraklı Belediyesinin İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki standında da büyük coşkuyla kutlandı. Soğuk heykellerin performansı, müzik dinletisi, yapay zeka destekli 30 Ağustos fotoğraf çalışması, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar, stantta dağıtılan Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan marşlar okuyarak renkli görüntüler oluşturdu.



ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşıyoruz. 103 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan bu eşsiz zafer, milletimizin sarsılmaz iradesini ve bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu zafer, sadece düşmanı vatan topraklarımızdan söküp atmakla kalmamış, aynı zamanda bizlere özgür bir gelecek ve demokratik bir Cumhuriyet'in kapılarını açmıştır. Bizler, bu mirasa sahip çıkmakla yükümlüyüz. Bayraklı Belediyesi olarak, Ata'mızın gösterdiği yolda, çağdaş, modern ve güçlü bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.