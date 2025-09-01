Bornova Belediyesi, kırsal kalkınma ve kadın emeğini destekleyen çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Tohumdan fideye, gübreden samana, danışmanlık hizmetinden eğitimlere kadar üreticinin yanında olan; ev kadınları için kent bostanları kuran Bornova Belediyesi, bu kez Türkiye’de ilk olacak Reçel Festivalini düzenliyor.

Yaka’da tatlı buluşma

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü organizasyonunda ve Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek festival, 13 Eylül’de Yaka Mahallesi’ndeki piknik alanında yapılacak.

Festivalde, 12 kırsal mahalleden 45 üretici, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri bal kabağından çileğe, armuttan incire, fasulyeden domatese kadar 50 çeşit üründen hazırladıkları reçelleri ile yer alacak.

Üç farklı atölye ve yarışma

Festivalin en heyecanlı anlarından biri, üreticilerin kendi reçelleriyle katılacağı “En Güzel Reçel Yarışması” olacak. Vatandaşlar Reçel Yapım Atölyesi, Reçel Tadım Atölyesi ve Kör Reçel Tadım Atölyesi olmak üzere üç farklı atölyeye katılabilecek.

Çocuklar için renkli etkinlikler

Festival yalnızca üreticiler ve yetişkinler için değil, çocuklar için de özel etkinliklere sahne olacak. Eğlenceli atölyeler, oyunlar ve sürpriz aktivitelerle özellikle küçük katılımcılar unutulmaz bir gün yaşayacak.

“Kadın emeğini desteklemeye devam edeceğiz”

Festivalin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Reçel Festivali’nin yalnızca tatlı bir buluşma değil, aynı zamanda yerel üreticiyi ve kadın emeğini destekleyen bir dayanışma platformu olduğuna dikkat çekti. Başkan Eşki, “Bornova’mızın kırsal mahalleleri bereketli topraklarıyla, üretici kadınlarımız da el emeğiyle büyük bir zenginlik yaratıyor. Biz de onların yanında olmaya, ürettiklerini değerli kılmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin ilk Reçel Festivali’ni Bornova’da düzenlemekten gurur duyuyoruz. Bu festival sadece reçel değil, dayanışmanın, emeğin ve üretimin festivalidir.” diye konuştu.