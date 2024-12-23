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Kazanın ardından, trafik akışının geriye doğru uzandığı ve son noktanın Örnekköy ayrımı olduğu bildirildi.

Bayraklı Tünelleri'nin Bornova istikametindeki küçük tünel içinde bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olay sonrası araçlar yol dışına alınıyor, ancak bu noktada trafik akışı önemli ölçüde yavaşladı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Bayraklı Tünelleri Bornova istikametinde bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından trafik akışı, Örnekköy ayrımına kadar yoğunlaşıyor.

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