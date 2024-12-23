Instagram’dan Yeni Özellik Mesajlar Nasıl Zamanlanır

Instagram, yeni güncellemesiyle zamanlı mesaj gönderme özelliğini kullanıma sundu. Meta'nın bu yeni özelliği, özellikle önemli tarih ve anlar öncesinde mesaj göndermeyi kolaylaştırıyor.

Yeni özellik: Zamanlı mesaj gönderme

Instagram, kullanıcılarının daha pratik bir şekilde mesaj göndermelerini sağlayacak bir özellik ekledi. Messenger uygulaması üzerinden artık belirli bir tarih ve saatte mesaj gönderilebilecek. Test aşamasının ardından herkesin kullanımına sunulan bu özellik, sadece metin ve emoji gönderimini destekliyor. Fotoğraf, video veya GIF gönderimi ise şu an için mümkün değil.

Zamanlı mesaj gönderme nasıl yapılır?

Instagram'da zamanlı mesaj göndermek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Instagram uygulamasının sağ üst köşesindeki Messenger simgesine tıklayın. Mesaj göndermek istediğiniz kişiye tıklayın. Mesajınızı yazdıktan sonra gönder butonuna uzun basın ve zamanlama özelliğini etkinleştirin. Açılan sekmede tarih ve saati seçtikten sonra "Tamam" seçeneğine tıklayın.

Kullanıcılar şu anda en fazla 29 gün öncesinden mesaj planlayabiliyor.

Hangi cihazlarda kullanılabiliyor?

Zamanlı mesaj gönderme özelliği, hem Android hem de iOS cihazlarında kullanılabilir durumda. Bu özellik, özellikle iş amaçlı planlama yapacaklar için oldukça faydalı olabilir.