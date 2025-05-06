İzmir’in Bayraklı ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, polis ekiplerince düzenlenen baskında 4 bin 950 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hapla yakalandı. Şüpheli çocuk gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Polis ekipleri adrese baskın düzenledi
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 17 yaşındaki Y.K.’yi takibe aldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda çocuğun yaşadığı adrese operasyon düzenlendi.
4 bin 950 sentetik hap ele geçirildi
Adreste yapılan aramalarda toplam 4 bin 950 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
Şüpheli gözaltında
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 17 yaşındaki Y.K., gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.