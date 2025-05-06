Aracı kurumların en çok önerdiği getiri potansiyeli en yüksek hisseler açıklandı!

THYAO uçuşta: Yatırımcıların gözü bu 10 hissede!

TUPRS uçuşta: Yatırımcıların gözü bu 10 hissede!

Makedonya Göçmenleri yeniden bir arada

Inter - Verona maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

15 dakikada ev nasıl toplanır? 15 dakikada ev toparlama taktikleri! İşte hızlı ve pratik çözümler

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 17 yaşındaki Y.K., gözaltına alınarak işlemlerinin yapılması amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Adreste yapılan aramalarda toplam 4 bin 950 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap ele geçirildi. Ele geçirilen maddelere el konulurken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 17 yaşındaki Y.K.’yi takibe aldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda çocuğun yaşadığı adrese operasyon düzenlendi.

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 17 yaşındaki bir çocuk, polis ekiplerince düzenlenen baskında 4 bin 950 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hapla yakalandı. Şüpheli çocuk gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.