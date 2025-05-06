Kurban Bayramı'nın haziran ayına denk gelmesiyle "okullar erken mi kapanacak?" sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinin erkene çekilmesiyle ilgili net açıklama yaptı.

Milyonlarca öğrenci ve veli, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceğini ve yaz tatilinin erkene çekilip çekilmeyeceğini merak ediyor. Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran 2025 tarihlerine denk gelmesi, okulların bayram öncesi kapanabileceği yönündeki beklentileri artırdı. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuyla ilgili son noktayı koydu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi'ni 28 Mayıs 2024'te kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre 9 Eylül 2024'te başlayan eğitim dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ve aileler, bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayacak.

Ancak Kurban Bayramı'nın 6 Haziran Cuma günü başlayacak olması, okulların bu tarihten önce kapanabileceği ihtimalini gündeme taşıdı. Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında "yaz tatili erkene çekilecek" iddiaları yer aldı.

MEB'den net açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaz tatilinin erkene alınmasıyla ilgili iddialara doğrudan yanıt verdi. Tekin, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "ders yılı 180 iş gününden az olamaz" maddesini hatırlatarak, tatilin erkene çekilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti.

Bakan Tekin şu açıklamada bulundu:

"Bizim öyle bir planımız yok. Zaten bayram sonrası da iki hafta var. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabilir ama iki haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla yaz tatilinin erkene çekilmesi gündemimizde yok."

2025 eğitim takvimi (Özet)

Eğitim Başlangıç Tarihi: 9 Eylül 2024 SON DAKİKA: Özgür Özel'den İmamoğlu'na yönelik suikast iddiası!

Kurban Bayramı: 6-9 Haziran 2025

Okulların Kapanış Tarihi: 20 Haziran 2025

Yaz Tatili Başlangıcı: 20 Haziran 2025 itibarıyla

Tatil planı yapacaklara uyarı

Kurban Bayramı nedeniyle uzun bir tatil beklentisinde olan aileler için yaz tatili 20 Haziran 2025'te başlayacak. Bu tarihten önce resmi bir değişiklik yapılması beklenmiyor.