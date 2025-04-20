Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği etkinliklerle çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Tiyatro oyunu ve kukla gösterileri minik izleyicilerle buluşurken, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, sanatla büyüyen çocukların aydınlık bir geleceğin temelini oluşturacağını vurguladı.

Tiyatro ve kukla gösterilerine yoğun ilgi

Bayraklı Belediyesi’nin organize ettiği 23 Nisan etkinlikleri, tiyatro ve kukla gösterileriyle renklendi. İhsan Alyanak Kültür Merkezi Konferans Salonu ve Postacılar İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde sahnelenen gösteriler, çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Ailelerin de yoğun katılım gösterdiği etkinliklerde, minikler gün boyunca eğlenirken aynı zamanda öğrendi.

Uzay yolculuğu ve Anadolu masalları

"Bir Tuhaf Uzay Macerası" adlı interaktif tiyatro oyununda çocuklar, karakterlerle birlikte galaksiler arası serüvene çıkarken, zekice kurgulanmış bilmecelerle problem çözme becerilerini geliştirdi.

Anadolu’nun kültürel mirasını yansıtan "Anadolu Masalları" adlı kukla gösterisi ise iyilik, dürüstlük ve adalet gibi evrensel değerleri çocuklara eğlenceli bir dille anlattı.

Önal: “Sanatla büyüyen çocuklar geleceğe ışık tutar”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük mutluluğumuz. Bu özel günü hem eğlendirici hem öğretici etkinliklerle kutlamak istedik. Çünkü inanıyoruz ki; sanatla büyüyen çocuklar, daha aydınlık bir geleceğin mimarı olacak” dedi.

Önal ayrıca çocuklar için futbol, voleybol, basketbol, güreş ve tekvando gibi birçok branşta spor müsabakaları düzenlediklerini ve 23 Nisan günü saat 12.00’de Mansuroğlu Mahallesi’ndeki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda karnaval etkinliklerinin gerçekleşeceğini belirtti.