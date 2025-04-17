Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamak için hazırlıklarını tamamladı. Bayraklı'da düzenlenecek etkinlikler, 23 Nisan Karnavalı ile taçlanacak. Etkinlikler, çocukların eğlence ve öğrenme dolu bir gün geçirmelerini sağlayacak.

23 Nisan Karnavalı Bayraklı’da başlıyor

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, 23 Nisan’ı çocuklar için unutulmaz bir bayram atmosferine dönüştürmek amacıyla büyük bir etkinlik programı hazırladı. Etkinlikler, 23 Nisan günü saat 12:00’de Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Bayraklı Belediyesi 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda başlayacak. Renkli şovlar, eğlenceli aktiviteler ve çocuklara yönelik sürprizlerle dolu bir gün Bayraklı halkını bekliyor.

Eğlenceli aktiviteler çocukları bekliyor

23 Nisan Çocuk Karnavalı’nda, Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından şapka atölyesi, heykel yapımı, yüz boyama, sosis balon yapma, karaoke, DJ performansları, halk oyunları, Rock’n Roll ve Hint dans gösterileri gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, planetaryum çadırı ve Survivor parkuru gibi eğlenceli ve öğretici deneyimler de çocukları bekliyor. Geri dönüşüm temalı stantlar ve çevre bilinci atölyeleriyle de çevre duyarlılığına dikkat çekilecek.

Sporla dolu bir 23 Nisan

Bayraklı Belediyesi, çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 6 farklı branşta spor turnuvaları düzenleyecek. Futbol, basketbol, voleybol, serbest güreş, grekoromen güreş ve tekvando gibi branşlarda yarışacak çocuklar, dereceye girenlere madalyalarını alacak. Müsabakalara katılım detayları ise Bayraklı Belediyesi’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

Çöp kamyonlarına çocukların resimleri giydirilecek

Etkinlikler sırasında çocuklar, resim sergisine katılacak ve bir araya gelen resimler 23 Nisan Karnavalı boyunca sergilenecek. Oylama sonucunda seçilen resimler, Bayraklı Belediyesi’nin çöp kamyonlarına giydirilecek. Böylece çocukların sanatsal üretimlerini şehrin her köşesinde görmek mümkün olacak.

Bayraklı'da 23 Nisan coşkusu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliklerin çocukların gelişimine katkı sağlamayı hedeflediğini belirterek şunları söyledi:

“Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel günü, Bayraklı’da çocuklarımız için unutulmaz bir bayrama dönüştürüyoruz. Her detayını özenle planladığımız etkinlik programında, çocuklarımız gün boyu eğlenecek. Sporla, sanatla, bilimle, doğa, hayvan ve çevre bilinciyle iç içe bir bayram programı hazırladık.”

Başkan Önal, tüm Bayraklılıları ve çocukları etkinliklere davet ederek, “Bu anlamlı günde 23 Nisan coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.