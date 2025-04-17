Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizi sonrası yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Doktorlar, tedaviye iyi yanıt verdiğini ancak riskin devam ettiğini açıkladı. TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği kalp krizinin ardından yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Doktorları, Önder’in sağlık durumuna ilişkin güncel bilgi paylaştı. Yoğun bakım sürecinin uzun sürebileceği ve hayati tehlikenin halen devam ettiği belirtildi.

Hayati riski devam ediyor

TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in dolaşım destek cihazına bağlı olarak yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hayati riskin devam ettiği bildirildi.

Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nasıl? Doktorlar açıklama yaptı

Hastane önünde açıklama yapan, Prof. Dr. Çavlan, "Bugün genel durumu düne göre iyi. Tedavimize oldukça iyi yanıt verdiğini düşünüyoruz. Kalbin sol kısmının iyi kasılması umut verici. Yoğun bakım sürecimiz devam ediyor, uzun bir süreç bizi bekliyor. Sesleri duyabiliyor ve o seslere tepki verebiliyor. Enfeksiyon en çok korktuğumuz şey. Koruyucu tedavileri veriyoruz. Güçlü antibiyotik vermekteyiz. İdrar çıkışı iyi bir şekilde devam etmekte. Özetle yoğun bakım sürecimiz devam ediyor ve zamana ihtiyacımız var." dedi.

Tedavisi ne kadar sürecek?

Çavlan, "Normalde sağ ventrikülün toparlanması normalde 5 gündür ama bu bazı hastalarda uzayabilir. 40 güne kadar çıkabilir. Çok teknik terimler. Benim öngörüm 10 ila 40 gün arası. Hayati tehlikesi hala devam ediyor. Yoğun bakımdaki hastanın her zaman hayati tehlikesi devam eder." ifadelerini kullandı.

Hastane, Sırrı Süreyya Önder'in durumu hakkında yazılı açıklama yaptı

Hastane önünde açıklama yapan Prof. Dr. Çavlan, Önder’in genel durumunun düne göre daha iyi olduğunu ifade etti. Kalbin sol kısmının iyi kasılması umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Ayrıca, seslere tepki verebildiği ve idrar çıkışının iyi olduğu belirtildi. Enfeksiyon riskine karşı koruyucu tedaviler ve güçlü antibiyotikler uygulanıyor. Hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada, Önder'in genel olarak tedaviye iyi yanıt verdiği bildirildi. Sistemik ve metabolik parametrelerin düzeldiği, idrar çıkışının normal olduğu ve böbrekleri korumak için hemofiltrasyon yapılacağı kaydedildi. Sol ventrikülün iyi çalıştığı ancak sağ ventrikül kasılmasının zayıf olduğu belirtildi. EEG cihazı takılarak nörolojik değerlendirmeler yapılmaya başlandı.. Hastaneden yapılan yazılı açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in tedavi sürecine ilişkin bilgi verildi. Yapılan açıklamada, "Genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız. Spontan solunumu var. Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, Noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/66 mmHg. Sol ventrikül kasılması çok iyi; sağ ventrikül kasılması halen iyi değil, çok az kasılmakta." denidi. EEG takıldığını ve 24 saat aletin kalacağınında belirtildiği açıklamada, "Süreç uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İşte Sırrı Süreyya Önder'in akıllarda kalan bazı konuşmaları

Önder’in son dönemde Meclis’in gergin atmosferinde “havayı yumuşatan” açıklama ve diyaloglarından bazıları şöyle:

Seçim bölgesinin sorunlarını dile getiren ve peş peşe sorular yönelten CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’a) Sizi ve bütün Urfalı hemşerilerimi tenzih ederek söylüyorum. Davacının ahmağı derdini mübaşire anlatırmış.

Tanal’ın CHP’nin ışık açıp kapatma eylemine elektrik kesintisi nedeniyle Şanlıurfalıların katılmamasından yakınması üzerine) Sayın Tanal sizde bir sıkıntı var. Belediye orada duruyor, çöpü Urfa Müftüsü’ne soruyorsun. Elektriği bana soruyorsun. Sanki sen çözüm aramıyorsun da başka bir muhatap arıyorsun gibi. İnşallah bir gün Enerji Bakanı olursam Urfa’ya özel önem vereceğim.

Bir teklifin görüşmelerinde komisyon üyelerinin oylamaya katılımına ilişkin eleştirilere karşı) Benim hukuk tahsilim alaylı. Burada da sabıkalı kontenjanından bulunuyorum. O yüzden rahat olun.

Yüzleri güldüren helallik tartışması

İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşma süresini uzatması nedeniyle ‘Hakkını helal et’ demesi üzerine) O başka mesele. Barış gelsin. Bir de Demirtaş’a ve Figen Yüksekdağ’a sormam lazım ama helallik işin kolay kısmı, önce bir barış gelsin.

(Vekiller arasındaki sözlü tartışmaların uzaması üzerine) Hepinizin içinden ergen oğlan çocuğu çıktı.

(CHP’li Faik Öztrak’ın konuşma süresini uzatma gerekçesini açıklarken) Meclis binasının toprak sahibi sayın Faik Öztrak’ın iki büyük dedesidir. Kamulaştırma sırasında Çankaya Belediyesi dahil birçok kurum ve şahıs parayla satmasına rağmen Öztrak ailesi burayı hibe etmiştir. O yüzden bir dakikayı çok görmeyelim.

Sırrı Süreyya Önder Kimdir?

1962 yılında Adıyaman’da doğan Sırrı Süreyya Önder, lise yıllarında Maraş Katliamı protestolarına katıldığı için tutuklandı. Üniversite eğitimini Mülkiye’de aldı. 1980 darbesinin ardından yedi yıl cezaevinde kaldı. Serbest kaldıktan sonra çeşitli işlerde çalıştı ve sanat alanında üretim yaptı. "Beynelmilel" gibi ödüllü filmlerin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendi. 2011 yılında milletvekili olarak Meclis’e girdi ve çözüm sürecinde aktif rol oynadı.