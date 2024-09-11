Bayraklı Belediyesi'nin düzenlediği hobi ve meslek edindirme kursları için yeni dönem kayıtları devam ediyor. 27 farklı branşta sunulacak kurslar için kayıtlar, 16 Eylül'e kadar sürecek. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, bu kursların istihdama ve ekonomiye büyük katkı sağlayacağını belirterek, “Hobi edinmek ya da meslek sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz” dedi.

Bayraklı'da geniş kapsamlı eğitim programı

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslar, 11 semt merkezi ve çeşitli kültür merkezlerinde verilecek. Dikiş-nakış, epoksi, kuaförlük, aşçılık, pastacılık ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği gibi birçok alanda eğitim verilecek. Tüm kurslar ücretsiz olup, detaylı bilgi almak isteyenler belediyeyi arayarak ulaşım sağlayabilirler.

Ekonomiye ve istihdama katkı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kursların ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlar için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Kurslarla yeni beceriler kazanmanın yanı sıra, kişisel gelişim ve meslek edinme imkanı sunuluyor.