Bayraklı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı resmi törenlerden spor etkinliklerine, fuar standındaki renkli programlara kadar pek çok etkinlikle kutladı. Gün, Sevgi Yolu’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen çelenk sunumlarıyla başladı. Ardından Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen “All-Star Moneyball” Basketbol Şöleni ve İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki etkinliklerle coşku doruğa çıktı.

Basketbol ve Müzik Şöleni

Spor salonunda düzenlenen basketbol şölenine miniklerden veteranlara kadar farklı yaş gruplarından sporcular katıldı. Kıyasıya geçen maçların yanı sıra smaç yarışması ve final maçı izleyicilerden büyük alkış aldı. Organizasyonun bir diğer renkli etkinliği ise Anıl Piyancı ve Grozaonfire’ın Hip-Hop konseriydi. Müzik ve sporun bir araya geldiği etkinlik, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Fuar Standında Zafer Coşkusu

Bayraklı Belediyesi’nin İzmir Enternasyonal Fuarı’ndaki standı da bayram coşkusuna sahne oldu. Soğuk heykellerin performansı, halk oyunları gösterileri ve müzik dinletileri ziyaretçilere görsel şölen sunarken, yapay zeka destekli 30 Ağustos fotoğraf çalışması büyük ilgi gördü. Standı gezen vatandaşlar, dağıtılan Türk bayraklarıyla marşlara eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Başkan Önal’dan Anlamlı Mesaj

Etkinliklerde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “103 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlık kararlılığının en büyük göstergesidir. Bu zafer, yalnızca düşmanı topraklarımızdan çıkarmakla kalmamış, bizlere özgür bir gelecek ve demokratik Cumhuriyet’in kapılarını açmıştır. Ata’mızın mirasına sahip çıkarak, çağdaş ve güçlü bir Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” dedi.