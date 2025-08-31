29 Ağustos Cuma günü yapılan etkinliğe Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, TÜRÇEV Muğla Koordinatörü Gürcan Kaya, belediye destek hizmetleri, temizlik işleri ile iklim değişikliği ve sıfır atık birimlerinden personellerin yanı sıra, bölgedeki mavi bayraklı otellerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

200 Metrelik Kıyıda Temizlik Çalışması

Program, Marine Litter Watch (MLW) uygulama kriterlerine uygun olarak 200 metre kıyı şeridinde gerçekleştirildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmada plajdaki atıklar kategorilere ayrıldı; sigara izmaritleri, cam parçaları ve plastik malzemeler tek tek sayıldı. Ayrıca katılımcılara atıkların çevreye etkileri hakkında bilgiler verildi.

Toplanan atıkların toplam ağırlığı 151,5 kilogram olurken, sayıları 7 bin 585 parçayı buldu. Uygulama alanının koordinatları kayıt altına alınarak, deniz kirliliğinin izlenmesi ve veri devamlılığının sağlanması amaçlandı.

Ekosistemi Korumak İçin Adım Adım

Etkinliğin amacı, deniz kirliliğinin önlenmesi ve deniz ekosisteminin korunması olarak açıklandı. Bodrum Belediyesi ve TÜRÇEV yetkilileri, programın devam edeceğini ve bu tür çalışmaların çevre bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.