Bayraklı Belediyesinin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava sineması, Türk sinemasının sevilen yapımlarından “Bursa Bülbülü” filmi ile devam etti. Bayraklı sahilinde kurulan dev ekranda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, yaz gecesinde yıldızların altında nostalji dolu bir sinema deneyimi yaşadı.

Bursa Bülbülü sahilde izlendi

Turgut Özal Rekreasyon Alanı’nda gösterilen, yönetmenliğini ve başrolünü Ata Demirer’in üstlendiği film, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Filmin kadrosunda yer alan Özge Özacar, Melek Baykal ve Celil Nalçakan gibi usta oyuncular, sahne performanslarıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Yanlarında getirdikleri sandalyeler ve piknik malzemeleriyle sahili dolduran vatandaşlara patlamış mısır, çay ve limonata da ikram edildi.

Kadın emeği festival coşkusu yaşattı

Ağustos ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kadın Emeği ve Dayanışma Günleri de büyük ilgi gördü. Kadın kooperatifleri ve semt merkezlerinde üretim yapan kadınların el emeği ürünleri üç gün boyunca stantlarda sergilendi. Atölyeler, konserler ve çocuklara yönelik etkinliklerle Bayraklı, festival havasına büründü.

Etkinlikler devam ediyor

Bayraklı’da yaz etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Açık hava sineması, 22 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı’nda sinemaseverlerle yeniden buluşacak. Ayrıca yaz programı kapsamında sokak şenlikleri de düzenlenecek. 19 Ağustos’ta Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nda, 20 Ağustos’ta ise Büyükpark’ta gerçekleşecek şenliklerde sahne gösterileri, palyaçolar, bilimsel ve sanatsal atölyeler ile spor etkinlikleri çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak.

Başkan Önal davette bulundu

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Açık hava sinemamızla yaz gecelerine keyif kattık. Kadın Dayanışma Günlerimizle üretici kadınları destekledik. Şimdi tüm çocuklarımızı ve ailelerimizi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.