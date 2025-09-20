Bayraklı Belediyesi, çevre dostu ulaşımı ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlediği Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleriyle farkındalık yarattı. “Pedallar Sürdürülebilir Gelecek İçin” temasıyla gerçekleşen etkinliklerde zumba, bisiklet turu ve özel gereksinimli bireylerle yürüyüş gibi aktiviteler düzenlendi.

Zumba ve ritim gösterisi

Etkinlikler, Bayraklı sahilinde spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleştirilen zumba ve ritim gösterisiyle başladı. Her yaştan katılımcı, güne hareket ve enerji dolu bir başlangıç yaptı.

Bisiklet turu ile sürdürülebilir ulaşım vurgusu

Sürdürülebilir ulaşımı desteklemek amacıyla 52 bisikletli, Bayraklı sahilinden Meles Deltası’na kadar yaklaşık 3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Etkinlik sırasında güvenli sürüş kurallarına dikkat çekilerek karbon salımının azaltılması ve çevre dostu ulaşımın önemi vurgulandı.

Özel gereksinimli bireylerle yürüyüş ve dayanışma

Etkinlikler, özel gereksinimli bireylerle yürüyüş ve koşu etkinliğiyle devam etti. Katılımcılar, dayanışma ve birliktelik temalı anlar yaşayarak programın anlamını güçlendirdi.

Başkan Önal’dan açıklama

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu etkinlikte sadece spor yapmak için değil, birlikte olmanın, dayanışmanın ve sağlıklı yaşamın güzelliğini paylaşmak için bir araya geldik. Pedal çevirirken çocuklarımız için daha temiz bir gelecek inşa ediyoruz. Özel gereksinimli dostlarımızla yürürken kalplerimizi birbirine daha sıkı bağlıyoruz. Katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.