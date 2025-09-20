İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV’de yaptığı açıklamada, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun amacının PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı serbest bırakmak olduğunu iddia etti. Dervişoğlu, komisyona katılmadıklarını ve iktidarın rafta beklettiği yasal düzenlemelerin zamanı geldiğinde gündeme geleceğini söyledi.

Komisyon eleştirisi ve Öcalan açıklaması

Dervişoğlu, “Komisyonu ilk öneren Abdullah Öcalan’dır. Bu komisyon sorun çözmek için değil, Öcalan’ı serbest bırakmak için kurulmuştur” dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un aynı zamanda komisyon başkanı olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, iktidarın rafta beklettiği yasal düzenleme paketlerinin zamanı gelince gündeme geleceğini vurguladı.

Yargıya ve iktidara eleştiriler

Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Dervişoğlu, “İş başında bulunan Erdoğan, yargıyı siyasete alet ediyor. Yargıya güven giderek aşınıyor, adaletsizlik devletleri yıkar” ifadelerini kullandı.

Siyasette ahlak ve güç eleştirisi

Milletvekili transferlerine ve muhalefet belediyelerine yönelik soruşturmalarına değinen Dervişoğlu, Türkiye’nin siyasi ahlak yasasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. “Siyasette güce dayalı haksızlık ve hukuksuzluk hakim kılınamaz. Kurtarmamız gereken şey siyasetin ahlakıdır” dedi.

Bütünleşik muhalefet ve demokrasi vurgusu

CHP ile iş birliği ihtimali sorulduğunda, Dervişoğlu, “İYİ Parti asla kaybettiren olmayacak. Parlamenter demokratik sisteme geçiş için bütünleşik muhalefet gerekli” ifadelerini kullandı.

Kardeşlik ve savunma hattı

Türkiye’yi bölünme ve iç çatışmalardan koruma amacını anlatan Dervişoğlu, “Bu kardeşlik hukukunu güçlendirme çalışmam Kürtler için bir savunma hattı oluşturuyor. Amacımız ülkeyi tuzaklardan kurtarmaktır” dedi.

Uluslararası ve ittifak değerlendirmesi

MHP lideri Bahçeli’nin Türkiye-Rusya-Çin ittifakı önerisine dair soruya yanıt veren Dervişoğlu, “Rusya ve Çin’de otokrasi var. Türkiye’nin bu ortaklığa yönelmesi doğru değil” değerlendirmesinde bulundu.