Konak Belediyesi Giysi Market, bu kez okula başlayacak çocuklara kırtasiye desteği sağlayarak yüzleri güldürdü. Pazartesi günü ders başı yapacak minik öğrenciler, içinde kalem kutusundan suluboyaya, beslenme çantasından oyun hamuruna kadar birçok malzemenin yer aldığı okul çantalarını sevinçle teslim aldı.

Giysi Market’te okul heyecanı

Hayırsever vatandaşların bağışlarıyla güçlenen Giysi Market, yıl boyunca ihtiyaç sahibi Konaklılara destek olurken, bu kez çocukların eğitim yolculuğuna katkı sundu. Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ya da önceden başvuru yapan aileler, çocuklarının okul hazırlıklarını Giysi Market’ten tamamladı. Yepyeni çantalarını alan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Bu anlamlı destekle yalnızca çocukların yüzü gülerken, aynı zamanda Konak’ta dayanışma kültürü de güçlendi. Giysi Market’in sağladığı katkı sayesinde aileler, yüksek kırtasiye maliyetleri karşısında bir nebze de olsa rahat nefes aldı.

Başkan Mutlu: “Dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz”

Eğitim masraflarının veliler üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları söyledi:

“Çocuklarımızın yeni eğitim-öğretim yılına eksiksiz ve mutlu bir şekilde başlaması için Giysi Market aracılığıyla kırtasiye desteği sağladık. Ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletebildiysek ne mutlu bize. Çocuklarımızın gözlerindeki pırıltıyı görmek bizler için en büyük motivasyon kaynağı. Bu dayanışma ruhunu daha da büyüterek, miniklerimizin eğitim yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Konak Belediyesi’nin bu projesi, hem eğitime hem de toplumsal dayanışmaya katkı sağlayarak yeni eğitim dönemine umut ve mutluluk getirdi.