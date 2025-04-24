Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, Mansuroğlu Mahallesi’ndeki 100. Yıl Matematik ve Zeka Oyunları Parkı’nda düzenlenen kapsamlı etkinliklerle kutladı. Gün boyunca devam eden şenliklere binlerce çocuk ve aile katıldı. Başkan İrfan Önal, “Atalarımızın bize emanetini çocuklarımıza miras bırakacağız” dedi.

Renkli etkinliklerle karnaval havası

Kutlamalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Alanda yüz boyama, balon ve şapka atölyeleri, satranç ve kodlama stantları gibi birçok farklı etkinlik düzenlendi. Çocuklar planetaryum çadırında uzayı keşfederken, sahne gösterileri ve DJ performansları alana coşku kattı.

Gösterilerde şölen havası

Halk oyunları, Rock'n Roll, Hint dansı, jimnastik ve bale gösterileri büyük ilgi görürken, çocuklar mini Survivor parkurunda kıyasıya yarıştı. Gün boyu ücretsiz pamuk şeker, patlamış mısır ve macun dağıtıldı.

Spor turnuvaları ve ödüller

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen turnuvalarda futbol, basketbol, voleybol, güreş ve tekvandoda yarışan yüzlerce çocuk, finalde madalya kazandı. Geleneksel çocuk oyunları da büyük ilgi gördü.

Çevre, bilim ve sanat bilinci

Etkinlik alanında geri dönüşüm, çevre ve hayvan sevgisi temalı stantlar kuruldu. Atık malzemelerden yapılan sanat eserleri ziyaretçilerden tam not aldı. Kodlama standında çocuklar teknolojiyle tanıştı. Hijyen standında ise el temizliğinin önemi anlatıldı.

Demokrasi sandığında oy kullandılar

Belediye anaokulu öğrencilerinin çizdiği resimler, çöp kamyonlarında kullanılmak üzere katılımcıların oylarıyla belirlendi. Minikler, oy kullanarak demokratik katılımın örneğini sergiledi.

Başkan Önal’dan vurgulu mesajlar

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı bu özel günü çocuklarımızla kutlamak, onların yüzlerindeki mutluluğa ortak olmak bizim için büyük bir onur. Cumhuriyetin değerlerini ve demokrasiyi yaşatmaya, geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz.”