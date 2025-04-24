Olympiakos ile Real Madrid, Euroleague Play-Off maçında karşılaşıyor. 25 Nisan’daki karşılaşmanın saati ve yayıncı kanalları belli oldu.

THY Euroleague Play-Off heyecanı devam ediyor. 25 Nisan 2025 Cuma günü Olympiakos ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Sporseverler, bu önemli mücadeleyi canlı izleyebilmek için yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Karşılaşma, Türkiye saatiyle 21:30’da başlayacak ve Tuttur TV, S Sport Plus, Idman TV ile S Sport 2 kanallarından canlı yayınlanacak.

Olympiakos - Real Madrid maçı yayın bilgileri

Hangi gün, saat kaçta?

Euroleague Play-Off çeyrek finalinde yer alan Olympiakos ile Real Madrid, 25 Nisan 2025 Cuma günü kozlarını paylaşacak. Mücadele saat 21:30’da başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Müsabaka, Tuttur TV, S Sport Plus, Idman TV ve S Sport 2 kanalları üzerinden şifreli olarak canlı izlenebilecek.

Yayıncı kanalların frekans ve platform bilgileri

Tuttur TV

Tuttur TV, Türksat uydusu ve internet üzerinden yayın yapmaktadır. Yayınlar, İddaa numaralı kanallardan ve dijital platformlar üzerinden şifreli şekilde izlenebilir.

S Sport Plus

S Sport Plus platformu, internet üzerinden abonelik sistemiyle erişilebilen bir dijital yayın hizmetidir. THY Euroleague maçlarını canlı yayınlamaktadır.

Idman TV

Azerbaycan merkezli Idman TV, Azerspace uydusu 46E üzerinden yayın yapmaktadır. Türkiye'de bazı uydu alıcıları aracılığıyla izlenebilir. Yayınlar şifrelidir.

S Sport 2

S Sport 2 kanalı, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallarda yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat üzerinden şifreli yayınla izlenebilir.

Olympiakos - Real Madrid maçı nerede oynanacak?

Olympiakos ve Real Madrid arasındaki karşılaşma, Yunanistan’ın Pire kentinde bulunan Barış ve Dostluk Salonu’nda (Peace and Friendship Stadium) oynanacak.