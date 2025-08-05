Bayraklı’da can dostlar yeni yuvalarına kavuşuyor

Bayraklı Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik sağlık, bakım ve sahiplendirme hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü, Nisan 2024'ten bu yana 8 bin 379 sokak hayvanını tedavi etti, 1.956 hayvanı kısırlaştırdı ve 160 can dostu sahiplendirdi. Belediye, hayvanseverleri sahiplendirme kampanyasına destek vermeye davet etti.





İlk aşı ve bakımlar belediyeden

Bayraklı Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarını korumak ve onların sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla sahiplendirme çalışmalarına da devam ediyor. Belediye’nin web sitesi üzerinden “Can Dost Sahiplendirme” sayfasını ziyaret eden vatandaşlar, sahiplendirilmeye hazır hayvanları inceleyebiliyor.

Sahiplendirilen hayvanların ilk tedavi ve aşıları belediye tarafından ücretsiz olarak yapılıyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0232 477 20 00 numaralı hattı arayarak bilgi alabiliyor.





Rehabilitasyon merkezleri hizmet veriyor

Bayraklı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sahipsiz hayvanlara kapsamlı bakım ve sağlık hizmetleri sunuyor. Doğançay Rehabilitasyon Merkezi ile Mansuroğlu Sokak Hayvanları Tanı ve Tedavi Merkezi, 60 köpek ve 40 kedi kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Merkezlerde kısırlaştırma, tedavi, aşılama ve rehabilitasyon hizmetleri aralıksız devam ediyor.

Nisan 2024’ten bu yana yapılan çalışmalarda:

8.379 can dostun tedavisi yapıldı

1.956 hayvan kısırlaştırıldı

160 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu



Başkan Önal: “Bir yuva, bir hayat demektir” Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Can dostlarımız sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Bayraklı Belediyesi olarak onların sağlıklı bir hayat sürmesi, sıcak bir yuvaya kavuşması için çalışıyoruz. Rehabilitasyon merkezlerimizde yürütülen çalışmalarla binlerce can dostumuzu tedavi ettik ve sahiplendirdik. Ancak bu sadece belediyenin değil, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızı sahiplendirme kampanyamıza katılmaya, bir cana yuva olmaya davet ediyorum.”