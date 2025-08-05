Türkiye'nin köklü çay üreticilerinden biri olan Ofçay, çay sektöründeki 6 yıllık yabancı ortaklık döneminin ardından yeniden yerli bir şirkete devrediliyor. 2019 yılında Hollanda merkezli JDE Peet’s tarafından satın alınan Ofçay, Efor Çay ile yapılan anlaşma kapsamında el değiştiriyor. Sürece ilişkin ilk resmi açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) geldi.

JDE Peet’s, 2024 yılı Mayıs ayında Türkiye’deki çay faaliyetlerini sonlandırmak istediğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Ofçay’ın geleceği merak konusu olurken, beklenen gelişme yaşandı. Yerli sermayeli Efor Çay, Ofçay'ı devralmak üzere JDE Peet’s ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Efor Çay’dan KAP’a yapılan açıklamada, Ofçay’ın tüm mal varlığı ve yükümlülükleriyle birlikte Efor Holding bünyesine alınacağı belirtildi. Açıklamada, “Ofçay’ın, şirketimizle birleşmesi ya da bağlı ortaklık haline getirilmesi planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Satın alma işlemi kapsamında ilgili tüm yasal süreçlerin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatlar çerçevesinde yürütüleceği belirtilirken; birleşme işleminin ardından üretim ve pazarlama faaliyetlerinde ölçek ekonomisinden faydalanılması hedefleniyor.

KAP açıklamasında, sürecin bugüne kadar gizli tutulmasının nedeni olarak ise “meşru çıkarların korunması, yatırımcıların yanıltılmaması ve rekabet koşullarının zedelenmemesi” gösterildi.

Öte yandan, 1985 yılında Rize’de kurulan Ofçay, yıllar içinde sektörde önemli bir pazar payı elde etmiş, 2019’da ise JDE Peet’s tarafından satın alınarak global bir yapının parçası olmuştu. Şimdi ise Ofçay, yeniden yerli sermaye ile yoluna devam edecek.