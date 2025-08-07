Ödemiş Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda emeklilere yönelik yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Kentin merkezinde belediye özkaynaklarıyla kurulan Emekli Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Uygun fiyatlı ve huzurlu bir buluşma noktası olarak tasarlanan merkezde çay, yalnızca 1 TL'den satılıyor.

Açılış törenine; Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, CHP İlçe Başkanı Bülent Eker, belediye meclis üyeleri, Muharip Gaziler Derneği ve Emekliler Derneği üyeleri ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Turan: “Dayanışma ve sosyalleşme alanı oluşturduk”

Açılış konuşmasında emeklilerin yaşam mücadelesine değinen Belediye Başkanı Mustafa Turan, sosyal projelere devam edeceklerini belirtti. Turan şunları kaydetti:

“Emeklilerimiz, bir ömür çalışarak bu ülkeye hizmet etti. Ancak bugün aldıkları maaşlar hayat pahalılığı karşısında yetersiz kalıyor. Bu duruma duyarsız kalamazdık. Emekli Evi, sadece çay içilen bir yer değil; aynı zamanda bir dayanışma ve sosyalleşme alanı olacak. Biz, sizlerin emeğine minnet duyan bir yönetim anlayışıyla yanınızda olacağız.”

Sosyal belediyecilik uygulamaları devam ediyor

Belediye Başkanı Mustafa Turan, açılışta yaptığı açıklamada ayrıca sosyal belediyecilik projeleriyle ilgili örnekler de paylaştı. “Kent Lokantası” ile öğrencilerin sağlıklı ve ekonomik yemeğe erişiminin sağlandığını, “Cafe Efe” projesiyle gençlerin harçlıklarını korumaya yönelik adımlar attıklarını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

“Bu zor şartlarda daha fazla sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Bugün de yokluğa mahkûm edilen emeklimizin yanındayız. Ödemiş’te çayın fiyatı değil, dostluğun kıymeti ölçülür.”

Emekli Evi büyük ilgi gördü

Açılışın ardından vatandaşlar Emekli Evi’ni ziyaret ederek çaylarını içti, sohbet etti. Projenin hayata geçirilmesi, başta emekliler olmak üzere Ödemiş halkı tarafından olumlu karşılandı. Belediye, bu ve benzeri sosyal alanları farklı mahallelere de kazandırmayı hedefliyor.