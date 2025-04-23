Bayraklı'da 22 Nisan’da Gediz Elektrik tarafından planlı elektrik kesintisi yapılacak. Kesinti saatleri ve etkilenecek sokaklar açıklandı.

Bayraklı'da elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik, İzmir'in Bayraklı ilçesinde 22 Nisan 2025 tarihinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde elektrik hizmeti geçici süreyle durdurulacak.

Çalışmalar, gün içinde iki farklı saat aralığında gerçekleştirilecek.

23 Nisan Çarşamba günü Bayraklı'da kesintiden etkilenen bölgeler

10:00 - 12:00 Arası:

Mansuroğlu Mahallesi'nin şu sokaklarında kesinti olacak:

288/6. Sokak

288/7. Sokak

1593/1. Sokak

Sokak



12:00 - 13:00 Arası:

Mansuroğlu Mahallesi'nde elektrik kesintisi sürecek sokaklar:

288/6. Sokak

288/5. Sokak

1593/1. Sokak

Gediz Elektrik, şebeke yenileme çalışmalarının ardından elektrik hizmetinin yeniden sağlanacağını belirtti.

Bayraklı'daki elektrik kesintisinin nedeni ne?

Gediz Elektrik yetkilileri, yapılacak çalışmaların bölgedeki elektrik altyapısını güçlendirmeye ve olası arızaların önüne geçmeye yönelik olduğunu bildirdi. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında eskiyen hatların yenilendiği kaydedildi.

Bayraklı'da elektrikler ne zaman gelecek?

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan çalışmaların öngörülen saatlerde tamamlanması halinde elektrik hizmeti ilgili bölgelerde saat 13:00 itibarıyla yeniden sağlanacak. Ancak, olumsuz hava koşulları veya teknik aksaklıklar nedeniyle kesinti süresinin uzayabileceği belirtildi.