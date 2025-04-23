Güzelbahçe Belediyesi Kampüs Anaokullu, İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Beyaz Köşk Anaokulu İle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Onur Günay Eğitim Kampüsü’nde yapılan etkinlikle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Güzelbahçe belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsünde bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve Eşi Nermin Günay, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, belediye meclis üyeleri, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Program miniklerin bando eşliğinde kortejiyle başladı. Ardından Güzelbahçe Belediyesi Onur Günay Eğitim Kampüsü içerisinde kurulan Özel Kampüs Anaokulu öğrencileri ile İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Beyaz Köşk Anaokulu öğrencilerinden oluşan koro şarkılar söyledi. İzmir Ekonomi Üniversitesi Hip Hop Kulübü, İEÜ Spor Kulübü, Badminton gösterisi ve İEÜ Galatasaray Kulübü, Futbol etkinlikleri düzenledi. İEÜ Çocuk Gelişimi Öğrencileri Çevre ve Bilim Standı, Sanat Standı, Kukla ve Öykü Standı ile Oyun Stantlarıyla gönüllerince eğlendi. Balon Şekillendirme Standı ve çocuklar için hazırlanan ikramlarla keyifli bir gün yaşandı.

‘İlkleri yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz’

Onur Günay Eğitim Kampüsünün uzun ve meşakkatli bir yolun sonunda bu hale geldiğini söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Biz bu yola çıktığımızda Güzelbahçe‘de belediyenin bir anaokulun olmadığını gördük. Seçim sürecinde bunu planlamıştık. Sekiz ay gibi kısa sürede bitirerek hizmete başlattık. Henüz resmi bir açılış yapmadık. Onu kısmet olursa CHP Genel Başkanım Özgür Özel ile açmak istiyoruz. Ama şunu her zamanda söyleyeceğim; İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Ticaret Odası’nın katkısı büyük, bizlere çok destek oldular. Bu hafta içinde iş birliği protokolümüzü de imzaladık. Burası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bize 25 yıllığına tahsis etti bir yer. Biz de Güzelbahçe Belediyesi olarak imkanlarımızla Anaokulu, Etüt Merkezi ve Aşevi yaptık. Benimle beraber yol yürüyen, bize inanıp burayı yapacağız dediğimizde başkan yolun açık olsun deyip imzayı atan, benim arkamda duran tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum. Okulumuz tüm Güzelbahçeli hemşehrilerimize açık. Kayıtlar devam ediyor. Gelip çocuklarını güvenle kaydedebilirler. Aynı zamanda üst kısımda etüt merkezimiz hizmete devam ediyor. Etüt merkezimizde üniversiteye hazırlanan çocuklarımıza ücretsiz eğitim ve yemek veriyoruz. Aşevimiz hizmetine devam ediyor. Çocuklarımız burada güvenli ve huzurlu bir şekilde, doğayla iç içe eğitimlerini alıyorlar. Bugün gönüllerince eğlenip bayramın tadını çıkartacaklar. Bu vesileyle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum” diye konuştu.

‘Eğitime ve değerlerimize sahip çıkıyoruz’

Barışın, sevginin ve kardeşliğin temsilcileri olan çocukların, her birinin, geleceğin bilim insanı, sanatçısı, öğretmeni, lideri olacaklarını söyleyen Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner, “Atatürk’ün şu sözlerini daima hatırlayın; “Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz.” Bu sorumlulukla, eğitiminize, değerlerinize ve birbirinize sahip çıkın. Çünkü daha adil, daha huzurlu bir dünya, sizin hayallerinizle şekillenecek. Bugün, sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir yanında çocukların coşkusuyla kutlanan bu özel gün, bizlere barış içinde bir arada yaşamanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kurtuluş kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Geleceğimizin güvencesi olan siz çocukların bayramını yürekten kutluyor, yüzünüzdeki gülümsemenin hiç eksilmediği, umut dolu yarınlar diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!” diye konuştu.