22 Nisan'da Bayraklı’da şebeke çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Gediz Elektrik, elektriğin ne zaman geleceğini açıkladı.

22 Nisan Bayraklı'da elektrikler ne zaman gelecek? Bayraklı elektrik kesintisi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 22 Nisan 2025 Salı günü planlı elektrik kesintileri yapılacak. Gediz Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintilerin saatlerini ve etkilenecek bölgeleri duyurdu.

Çalışmalar Mansuroğlu, Org. Nafiz Gürman ve Gümüşpala mahallelerini kapsıyor

Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayraklı ilçesinin farklı mahallelerinde kesintiler farklı saat aralıklarında gerçekleşecek.

Mansuroğlu Mahallesi’nde kesinti saat 10.00’da başlayacak ve 13.00’te sona erecek. Kesintiden etkilenecek sokaklar arasında 288/6, 288/7, 288/5, 1593/1 ve 286. Sokaklar bulunuyor.

Org. Nafiz Gürman ve Gümüşpala’da kesintiler daha uzun sürecek

Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nde 22 Nisan günü saat 09.00’da başlayan kesinti 15.00’e kadar devam edecek.

Etkilenecek sokaklar arasında Kubilay Caddesi, 7102, 7098, 7097, 7059/2, 7061, 7086 ve 7111/2 numaralı sokaklar yer alıyor.

Gümüşpala Mahallesi’nde de aynı saat diliminde kesinti uygulanacak. Anadolu Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik verilemeyecek.