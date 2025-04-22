Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, çocukların hayallerinin bir milletin kaderini değiştirecek güçte olduğunu vurguladı. Eskinazi, “Fırsat eşitliği bir lütuf değil, bir haktır” ifadelerini kullandı.

Jak Eskinazi'nin mesajı şu şekilde:

23 Nisan, umudun, milletin yeniden ayağa kalkışının bayramıdır. Ve bu bayram, Atatürk’ün eşsiz vizyonuyla tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Çünkü O çok iyi biliyordu ki, bir milletin gerçek gücü çocuklarının hayallerindedir.

İşte biz bu inançla çalışıyoruz. Çocuklarımız daha adil bir dünyada büyüsün diye… Sadece sınavlara değil hayata hazırlansınlar diye… Özgür düşünsünler, soru sormaktan korkmasınlar, hayal kurarken “olmaz” demesinler diye…

Bu ülkenin her çocuğu aynı gökyüzüne bakarken, aynı fırsatlara sahip olmalı. Çünkü fırsat eşitliği bir lütuf değil, bir haktır. Ve biz bu hakkı teslim etmeden hiçbir başarıyı yeterli saymayacağız. Bugün ülkemizde milyonlarca çocuğun gözleri ışıl ışıl parlıyorsa, o ışığın kaynağı 105 yıl önce yanan meşaledir. Bizlere düşen ise o ışığı geleceğe taşımaktır.

Değerli vatandaşlarımız, kıymetli çocuklarımız, 23 Nisan; bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı gündür. Ve bu kader, bugünün çocuklarının ellerinde şekillenmeye devam etmektedir. Onlara duyduğumuz güven, umudumuzun en büyük kaynağıdır. Bir çocuğun hayali, bir milletin kaderini değiştirir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor; yeryüzündeki tüm çocukların bayramını içtenlikle kutluyorum.