Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, halkla birebir temas kurmak ve sorunlara hızlı çözüm bulmak amacıyla düzenlediği halk buluşmalarının üçüncüsünü Osmangazi Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. 8 mahalleden gelen vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Başkan Önal tüm talepleri tek tek dinledi ve soruları yanıtladı. Başkan, “Daha modern, temiz ve yaşanabilir bir Bayraklı’yı hep birlikte inşa edeceğiz” diyerek vatandaşlara birlik mesajı verdi.

Yoğun Katılımla Osmangazi'de Buluşma

Manavkuyu, Mansuroğlu, Tepekule, Adalet, Fuat Edip Baksı, Merkez, Turan ve Çay mahallelerinden katılan ilçe sakinleri, kentsel dönüşüm, altyapı, yol yenileme gibi konularda sorularına yanıt buldu. Belediye başkan yardımcılarının da katıldığı toplantıda, yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verildi. Vatandaşlar, sorunlarının hızla çözüme kavuşmasından dolayı Başkan Önal’a teşekkür etti.

"Birlikte Yönetmeye Devam Edeceğiz"

Başkan Önal, seçim döneminde verdiği sözü tutarak bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti: “Bayraklı’yı ortak akılla yöneteceğiz. Ekonomik yapımızı güçlendiriyor, mahallelerdeki hizmetleri aksatmadan sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm ve depremzedelerin sorunları da temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Yolun başındayız ve bu kenti halkımızla el ele yöneteceğiz.”