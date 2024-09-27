Yoğun iş temposu nedeniyle hayalini gerçekleştiremeyen Buse Varol, okula kayıt yaptıramadığını duyurdu.

"Hayalim gerçek oldu" demişti

İki çocuk annesi Buse Varol, evlilik ve annelik süreci sonrası setlerden uzaklaşmış ve üniversite sınavına girerek psikoloji bölümünü kazandığını açıklamıştı. Varol’un bu başarısı hem ailesi hem de takipçileri tarafından büyük bir sevinçle karşılandı. Eşi Alişan ise esprili bir dille "Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez," diyerek eşine desteğini göstermişti.

Yoğunluk nedeniyle kayıt yaptıramadı

Ancak Varol’un bu mutluluğu kısa sürdü. Yeni bir dizi projesine başlamayı planlayan ünlü isim, yoğun iş temposu nedeniyle okula devam edemeyeceğini ve bu nedenle kayıt yaptıramadığını açıkladı. Varol, "Psikoloji çok istediğim bir bölümdü ve kazandım. Ancak devam zorunluluğu var. Yeni projelere başlarsam bu tempoda okula gidemeyeceğim," diyerek hayalini bir süre ertelemek zorunda kaldığını ifade etti.

Ailesine odaklandı

Buse Varol ve Alişan çifti, 2018 yılında dünyaevine girmiş ve 2019'da oğulları Burak'ı, 2021'de ise kızları Eliz’i kucaklarına almıştı. İki çocuk annesi olan Varol, son yıllarda ailesine odaklanmış ve setlere ara vermişti. Şimdi ise yeniden kariyerine ağırlık vermek isteyen Varol’un üniversite hayalini ne zaman gerçekleştireceği merak konusu.