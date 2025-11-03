Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü ile Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol imza törenine; Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sabriye Yuşan, Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdür Yrd. Prof. Dr. Çiğdem İçhedef, Nükleer Bilimler Enstitüsü Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. F. Zümrüt Biber Müftüler, Moltek Sağlık Hizmetleri Üretim ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kazan, Operasyon Müdürü Teksin Begeç, İş Geliştirme Müdürü Salih Aydın ve Operasyon Direktörü Hakan Demirci katıldı.

İmzalanan protokol ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. İlkin Şengün, 'Protokol kapsamında, Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü bünyesinde Moltek A.Ş. desteğiyle bir proton hızlandırıcı tesisi kurulacak. Bu tesiste yeni radyonüklidlerin ve radyofarmasötiklerin üretimi, eğitimi ve Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, iş birliği kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, sempozyum, kurs, staj ve proje faaliyetleri düzenlenerek nükleer bilimler alanında bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme faaliyetleri desteklenecek' diye konuştu.