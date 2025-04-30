Karşıyaka Belediyesi, 2023 yılı Ağustos ayında İzmir’de yaşanan büyük orman yangınının ardından ilçede doğayı yeniden canlandırmak amacıyla yeni bir fidan dikim çalışması gerçekleştirdi. Mustafa Kemal Mahallesi’nde düzenlenen etkinlikte, Mavişehir Rotary Kulübü ve 1912 Karşıyaka Derneği tarafından bağışlanan 2200 zeytin fidanının bir bölümü toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimi etkinliğine Karşıyakalı yurttaşlar da katılarak yeşil alanlara katkı sundu. Etkinlikte can suyu verilen fidanların kalan kısmı, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Yamanlar ve Sancaklı köylerinde yaşayan üreticilere dağıtıldı.

“Doğaya borcumuzu ödüyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinlikte yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak en büyük sorumluluğumuz. Bugün burada toprakla buluşturduğumuz her fidan, yarınlarımıza duyduğumuz inancın simgesi. Emeği geçen tüm gönüllülerimize ve destekçi kurumlara teşekkür ediyorum.”

Kalıcı ve anlamlı bir miras

Mavişehir Rotary Kulübü Başkanı Aysel Yaman ise fidanların özellikle zeytin olmasının bilinçli bir tercih olduğunu belirterek, “Zeytin, dayanıklılığı ve uzun ömrüyle bize umut veriyor. Geleceğin Karşıyakasına yeşil bir iz bırakmak istedik” dedi.

1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Mustafa Karluk da yangının ardından yaşanan dayanışmanın devam ettiğini vurgulayarak, “Bu toprakları yeniden yeşertmek hepimizin sorumluluğu” diye konuştu.