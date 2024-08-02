İzmir’in Bayraklı ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen geniş kapsamlı denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından yapılan denetimlerde, toplam 8 farklı noktada gerçekleştirilen kontrollerde 2 şüpheli yakalanırken, çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Şüpheli M.A. ve M.İ. yakalandı

Denetimler sırasında, 2165/1 Sokak'ta şüpheli davranışlar sergileyen M.A. durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayarak kaçan M.A., yakınlardaki metruk bir binada saklanırken yakalandı. M.A.’nın sorgusunda, hırsızlık suçundan 14 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Diğer bir şüpheli olan M.İ.'nin üzerinden ise kuru sıkı tabanca çıktı. Yapılan sorguda, M.İ.'nin 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan aranmasının olduğu belirlendi.

Silah ve fişek ele geçirildi

Polis ekiplerinin ilçede gerçekleştirdiği diğer denetimlerde, Y.O., N.K., B.K., F.Ç., F.K., E.K., M.Ö., B.D., ve K.K.'nın üzerinden toplamda 1 seri numarası kazınmış tabanca, 6 tabanca ve 50 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.