Apple, mali takvimde üçüncü çeyrek olarak kabul edilen Nisan-Haziran döneminde gelirini yıllık yüzde 5 artırarak 85,8 milyar dolara yükseltti. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 81,8 milyar dolardı. Şirketin net kârı ise yüzde 7,9 artışla 21,4 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kâr ise 1,26 dolardan 1,40 dolara yükseldi.

iPhone satışları azaldı, iPad ve Mac satışları arttı

iPhone satışları: yüzde 0,9 azalışla 39,3 milyar dolar

iPad satışları: yüzde 23,7 artışla 7,2 milyar dolar

Mac satışları: yüzde 2,5 artışla 7 milyar dolar

Apple'ın gelirine ilişkin piyasa beklentisi 84,5 milyar dolar, hisse başına kar beklentisi ise 1,35 dolardı. Apple, her iki beklentiyi de aştı.

Amazon’un geliri beklentilerin altında kaldı

Amazon’un geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10 artarak 147,9 milyar dolara yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 134,4 milyar dolardı. Ancak bu artış, 148,56 milyar dolar olan piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Şirketin net kârı ise iki katından fazla artarak 13,5 milyar dolara çıktı. Hisse başına kâr da 65 sentten 1,26 dolara yükseldi.

Intel’in geliri azaldı, işten çıkarmalar gündemde

Intel, ikinci çeyrekte gelirinin yüzde 1 azalarak 12,8 milyar dolara gerilediğini bildirdi. Şirketin net kârı, geçen yılın aynı döneminde 1,5 milyar dolar iken bu yıl 1,6 milyar dolar zarar etti. Hisse başına kâr, 35 sentten 38 sent zarara döndü. Intel, personel sayısında yüzde 15'ten fazla azalmaya gitmeyi ve harcamalarda kapsamlı kesintiler yapmayı planladığını açıkladı.