Bayraklı Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen beceri ve hobi kurslarına katılan 1700 kadın, yıl boyunca ürettikleri el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde sergiledi. Takı-tasarım, resim, ahşap ürünler, kıyafetler ve ev aksesuarları gibi çeşitli alanlarda üretilen ürünler, ziyaretçilerin büyük beğenisini kazandı. Etkinlik, yaklaşık 1000 Bayraklılı kadının katılımıyla gerçekleşti ve kursiyerlerin tasarladığı kıyafetler defileyle tanıtıldı. Kadınlar, Filistin'deki katliama dikkat çekmek için Filistin bayrağının renklerini ve sembol haline gelen "karpuz" figürünü taşıyan çantalarla sahne aldı.

"Etkinlikler artmalı"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, kadınların üretkenliğini ve toplumsal hayata katılımını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, “Kadınlarımızın üreterek toplumsal hayata ve ekonomiye katılımlarını artırmak amacıyla bu tür etkinlikleri geliştirip imkanlarımız dahilinde desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

Kursiyerlerin ürünleri sergilendi

Bayraklı Belediyesinin 12 semt merkezi ve 3 kültür merkezinde düzenlenen kurslara katılan kadınlar, eğitim dönemi boyunca yaptıkları takı-tasarım, ev aksesuarları, kıyafetler, resimler, ahşap boyamalar ve çeyizlikleri yıl sonu sergisinde sergiledi. Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda açılan sergide kursiyerler, podyuma çıkarak kendi tasarladıkları kıyafetleri defileyle tanıttı. Etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Trio ekibinin müzik ziyafeti ve Caminito Art Tango grubunun gösterisi büyük ilgi gördü.

Filistin halkına destek

Defilenin sonunda kadınlar, Filistin’de yaşanan katliama dikkat çekmek amacıyla farkındalık çalışması yaptı. Filistin bayrağının yasaklanmasının ardından sembol haline gelen karpuz figüründen çanta yapan kadınlar, bunları yas temalı siyah elbiselerle podyumda sergiledi. Bu farkındalık çalışması, salondaki izleyicilerden alkış aldı.

Etkinliğe katılım yoğundu

Sergiye, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, meclis üyeleri ve kursiyerler ile birlikte bine yakın Bayraklılı kadın katıldı. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Özlem İnal da eğitim desteğinin sürdürüleceğini belirtti.

Başkan Önal’ın teşekkürü:

Başkan İrfan Önal, konuşmasında, “El emeği, göz nuru ürünlerin sergilendiği yıl sonu etkinliğinde birbirinden güzel eserler üreten tüm kursiyerlerimizi ve eğitmenlerini kutluyorum. Yaklaşık 1700 vatandaşımızın faydalandığı bu kurslara kimi hobi amaçlı, kimi ise meslek edinmek ve ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla katılıyor. Daha fazla alanda kurslar açarak, daha fazla vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi ve kursiyerlerin stantları gezildi. Bu etkinlikle Bayraklı Belediyesi, kadınların üretkenliğini ve toplumsal hayata katılımını desteklemeye devam ettiğini bir kez daha gösterdi.