İzmir’in Bayraklı ilçesinde bir kişinin kırbaçla dövülmesiyle gündeme gelen olayla ilgili aranan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklandı, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Olayın geçmişi

30 Nisan günü saat 15.00 sıralarında, Osmangazi Mahallesi 574/3 Sokak’ta meydana gelen olayda, B.A. isimli kişi, seyir halindeki 35 BGL 985 plakalı otomobilden kendini dışarı attı. Bu esnada araçtan inen 4 kişi, B.A.’yı kırbaçla ve yumruklarla darp etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan B.A., ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırbaçla dövüp telefonunu aldılar

Hastanede tedavi altına alınan B.A., polise verdiği ifadede, B.M., A.A., O.E.İ. ve Ç.Y. tarafından otomobile zorla bindirildiğini ve cep telefonunun gasbedildiğini söyledi. B.A., kırbaçla ve yumruklarla dövüldükten sonra araçtan atlayarak kaçmaya çalıştığını, şüphelilerin araç dışında da kendisini darbettiğini belirtti.

4 şüpheli yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı çalışmada, şüphelilerden B.Y. ve A.A., B.A.’ya ait cep telefonuyla birlikte yakalandı. Diğer iki şüpheli O.E.İ. ve Ç.Y. de kısa süre sonra gözaltına alındı.

1 tutuklama, 1 adli kontrol

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler O.E.İ. ve Ç.Y.’nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.