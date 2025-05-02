İzmir’in Bornova ilçesinde, 17 Nisan akşamı akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 9 kişi tutuklandı.

Olayın gelişimi

İddiaya göre, daha önce husumet bulunan iki akraba aile arasında tartışma çıktı. Kavga kısa sürede silahlı ve bıçaklı çatışmaya dönüştü. Kavga sırasında Halil İbrahim Hamkan (35), tabanca ile vurularak ağır yaralanırken, İ.A., R.H. ve K.H. da bıçakla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, Bayraklı Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Halil İbrahim Hamkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise tamamlandı.

9 şüpheli tutuklandı

Bornova ilçesinde gerçekleşen olay sonrası, Cinayet Büro, Suç Analiz Büro, İstihbarat ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olarak İ.A. (57), K.A. (26), E.A. (47), F.A. (55), S.A. (24), R.H. (35), S.H. (61), K.H (25) ve H.İ.A. (23) tutuklanarak cezaevine gönderildi.