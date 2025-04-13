Livaneli Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yazar Selma Özhan, minik kitapseverlerle bir araya geldi. Çocuklara hikâye anlatımıyla başlayan program, onların kendi öykülerini yaratmasıyla renklendi.

Minikler Kendi Kahramanlarını Yaratıp Yazarlığa Adım Attı

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, hikâye ve öykü yazarı Selma Özhan, çocuklara masalsı bir yolculuk sundu. Özhan’ın anlattığı hikâyenin ardından çocuklara yöneltilen “Bu hikâyeyi siz nasıl tamamlardınız?” sorusu, miniklerin hayal gücünü harekete geçirdi. Çocuklar, kendi karakterlerini oluşturdu, kâğıda döktü ve kısa öykülerini paylaşarak yazarlık yolculuğuna ilk adımlarını attı.

“Yazarlık Yolculuğum” Söyleşisi Büyük İlgi Gördü

Etkinliğin ikinci bölümünde Selma Özhan, “Yazarlık Yolculuğum ve Kitaplarımın Dünyası” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Yazarlığa nasıl başladığını, çocukluk hayallerinin kitaplara nasıl dönüştüğünü ve kitaplarla kurduğu bağın hayatındaki etkilerini samimi bir dille anlatan Özhan, çocukların sorularını da yanıtladı. Söyleşi sonunda yazar, kendi kitaplarını Livaneli Kütüphanesi’ne bağışlayarak tüm çocukların ücretsiz olarak yararlanmasını sağladı.

Başkan Önal: “Hayal Gücüyle Büyüyen Çocuklar Yarınlara Umut Olur”

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, çocukların kitaplarla erken yaşta tanışmasının önemine dikkat çekti. “Kitaplarla büyüyen bir çocuk, dünyaya daha adil, daha duyarlı ve daha yaratıcı bir pencereden bakar,” diyen Önal, şu ifadeleri kullandı:

“Bayraklı Belediyesi olarak, çocuklarımızın zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyecek her çalışmanın arkasındayız. Livaneli Kütüphanesi gibi alanlarda, onların hayal güçlerini serbestçe kullanabilecekleri ortamlar sunmaya devam edeceğiz. Her birinin gözlerindeki merak ve heyecan, geleceğe dair umudumuzu büyütüyor.”

Çocuklar İçin Yeni Etkinlikler Yolda

Kütüphane Haftası kapsamında başlatılan etkinliklerin, yıl boyunca farklı temalarla devam edeceği açıklandı. Bayraklı Belediyesi, çocuklara yönelik yaratıcı yazarlık atölyeleri, masal saatleri ve kitap söyleşileriyle kitap sevgisini yaygınlaştırmayı hedefliyor.