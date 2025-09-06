Belediye ekipleri, boya, badana, tadilat ve çevre düzenlemesi gibi çalışmalarıyla okul binalarını öğrencilerin kullanımına uygun hale getirdi.

Ekipler yoğun mesai harcadı

Fen İşleri ve Park-Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, okulların temiz, güvenli ve düzenli bir ortam sunması için yaz boyunca yoğun mesai yaptı. Osmangazi Mahallesi’ndeki Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu, Çay Mahallesi’ndeki Mustafa Uygur Ortaokulu ve Mansuroğlu Mahallesi’ndeki Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi başta olmak üzere birçok okulda kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Şehit Sevda Güngör Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun dış cephe boyası yapılırken, Mustafa Uygur Ortaokulu’nda öğrencilerin güvenli giriş-çıkışlarını sağlamak amacıyla asfaltlama tamamlandı, dinlenme ve yemek alanları kilit parke ile düzenlendi. Halide Edip Adıvar Anadolu Lisesi’nde ise bahçe bölümünde kaldırım düzenlemesi ve kilit parke çalışmaları yapıldı.

Başkan Önal: “En önemli yatırım çocuklara”

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eğitim yatırımlarının önceliklerini oluşturduğunu belirterek, “Anaokulundan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimize kurslar, etkinlikler ve eğitimler sunuyoruz. İlçemizdeki okullarımızın eksikliklerini de imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışıyoruz. Yaz tatili boyunca yürüttüğümüz çalışmalarla çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almasını sağlamaya gayret ettik. Yeni eğitim-öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Bayraklı Belediyesi’nin çalışmaları, öğrencilerin güvenli ve konforlu bir ortamda eğitim görmesini hedeflerken, okulların yeni sezona eksiksiz bir şekilde başlamasına katkı sağladı.