Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine yönelik olası askeri müdahalesi hakkında açıklamalarda bulundu. Karakas’ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, “Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız… Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer” dedi.

"Silahsız mücadele aşamasındayız"

Maduro, ülkesinin mevcut durumunu “siyasi, iletişimsel ve kurumsal aşama” olarak tanımladı. Ancak olası bir saldırı durumunda, Venezuela halkının ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde planlı ve örgütlü silahlı mücadeleye geçeceğini belirtti.

Venezuela halkına barış yanlısı olduklarını, ancak saldırılara karşı savaşçı bir millet olduklarını vurgulayan Maduro, ABD’ye şu uyarıda bulundu: “Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçin.”

Maduro, Karayipler’deki ABD askeri hareketliliğine değinerek, “Venezuela'nın Karayipler’deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika’ya geri dönmemelidir” dedi.

Bununla birlikte Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla diyalog ve görüşmelere açık olduklarını sözlerine ekledi.