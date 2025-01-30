Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yaşadığı kötü sonuçların ardından yollarını ayırma kararı aldı. Şahin, 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 1.48'lik bir puan ortalaması tutturmuştu.

Borussia Dortmund Nuri Şahin'in Yerine Geçen Isim Açıklandı (2)

Dortmund'da yeni dönem başlıyor

Dortmund, Şahin'in görevine son verilmesinin ardından, Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kovac, Borussia Dortmund'un başında yeni bir dönem başlatmak için hazırlıklara başladı. Kovac'ın ismi, Ole Gunnar Solskjaer'den önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak 2025 Perşembe maç programı Bugün hangi maçlar var? 30 Ocak 2025 Perşembe maç programı

Borussia Dortmund Nuri Şahin'in Yerine Geçen Isim Açıklandı (4)

Kovac'ın hedefi ne?

Alman ekibi, yeni teknik direktör Kovac ile daha iyi sonuçlar almak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi vermek istiyor. Kovac'ın deneyimi, Dortmund'da umutları artırmış durumda.

Borussia Dortmund Nuri Şahin'in Yerine Geçen Isim Açıklandı (1)

Kaynak: HABER MERKEZİ