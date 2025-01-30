Borussia Dortmund, teknik direktör Nuri Şahin ile yaşadığı kötü sonuçların ardından yollarını ayırma kararı aldı. Şahin, 27 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 1.48'lik bir puan ortalaması tutturmuştu.

Dortmund'da yeni dönem başlıyor

Dortmund, Şahin'in görevine son verilmesinin ardından, Hırvat teknik direktör Niko Kovac ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kovac, Borussia Dortmund'un başında yeni bir dönem başlatmak için hazırlıklara başladı. Kovac'ın ismi, Ole Gunnar Solskjaer'den önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

Kovac'ın hedefi ne?

Alman ekibi, yeni teknik direktör Kovac ile daha iyi sonuçlar almak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi vermek istiyor. Kovac'ın deneyimi, Dortmund'da umutları artırmış durumda.