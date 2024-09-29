Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik, kukla gösterileri, palyaço performansları, eğitici atölyeler ve sportif oyunlarla dolu bir festivale dönüştü.

Eğlence ve öğrenme bir arada

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar büyük bir ilgiyle yer aldı. Kukla gösterisi ve bubble show gibi aktiviteler, etkinliğin en çok ilgi gören bölümleri arasında yer aldı. Eğitici atölyelerde ise çocuklar, eğlenerek öğrenme fırsatı buldular. Astronomi, uzay bilimleri, akıl oyunları, eğlenceli matematik, bilim, arkeoloji, satranç, görsel sanatlar, robotik kodlama ve hikaye anlatımı gibi çeşitli alanlarda düzenlenen atölyelerle çocuklar kendilerini keşfetme imkanı elde ettiler.

Spor İşleri Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen oyunlar da etkinliğin coşkusunu artırdı. Survivor parkuru, çuval yarışı, hulahop çevirme, basketbol pota atışı, halat çekme ve penaltı atışı gibi aktiviteler büyük heyecan yarattı. Başarılı olan çocuklar, etkinlik sonunda madalyalarını alarak ödüllendirildi.

Bayraklı’nın geleceği: Çocuklar

Etkinliğe Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve eşi Gökçe Pişkin Önal yanı sıra muhtarlar, meclis üyeleri ve aileler katıldı. Başkan Önal, “Bu tür etkinlikler mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur” dedi. Ayrıca, şenlikler ve kurslarla çocukları bilim, sanat ve sporla bir araya getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Önal, “Çocuklarımız ve ailelerinin yoğun katılımı ile çok sayıda atölye ve etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklarımızın heyecanı ve yüzlerindeki neşe görülmeye değerdi. Katılan tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ederiz” diyerek etkinliğin önemine vurgu yaptı.

Bayraklı Sokak Şenliği, renkli görüntüler ve neşeli anlarla dolu bir gün sunarak, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.