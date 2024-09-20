Bayraklı Belediyesi, kültür-sanat kurslarını Bayraklı Sanat ve Müzik Akademisi (BASAMAK) çatısı altında bir araya getiriyor. 14 Ekim'de başlayacak olan kurslar, ilçede yaşayanların kendilerini geliştirmesi ve sosyalleşmesi için büyük bir fırsat sunuyor.

Zengin içerikle 22 branş

Kurslar, müzikten görsel sanatlara, satrançtan dramaya kadar geniş bir yelpazede sunulacak. Piyano, keman, bağlama, matematik, İngilizce, astronomi ve uzay bilimleri gibi birçok branşta eğitim verilecek. Her yaştan katılımcıya hitap eden bu kurslar, özellikle çocuklar ve gençler için önemli bir fırsat sağlıyor.

Kayıt süreci ve iletişim

Kayıtlar 4 Ekim’de sona erecek. Bayraklı'daki kültür merkezlerinde düzenlenecek kurslarla ilgili daha fazla bilgi almak için 477 20 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Belediye Başkanı'nın çağrısı

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, “Kurslarımız, vatandaşlarımızın kendilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri için önemli bir fırsat. Bu yıl daha da zenginleştirilmiş bir programla hazırlanan eğitimlerimize herkesi bekliyoruz” dedi.

Bu kış sezonunda gerçekleşecek kurslar, hem eğlenceli zaman geçirmenizi hem de yeteneklerinizi keşfetmenizi sağlayacak. Katılım için son tarihi kaçırmayın!