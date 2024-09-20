İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüyle ilgili kapsamlı bir operasyonda, daha önce kırsal alanda faaliyet gösterdiği tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun detayları

18 Ağustos tarihinde, İzmir merkezli olarak Antalya, Kocaeli ve Konya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, örgütün sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen kişilerin kimlikleri tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen operasyonla şüphelilere ulaşmayı başardı.

Çok sayıda materyal ve doküman

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel materyal ve doküman ele geçirildi. Şüpheliler, emniyete götürülerek sorguya alındı.